Надаль обратился к фанатам с мотивационной речью

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил уверенность в скором возвращении тенниса. Из-за пандемии коронавируса сезон был прерван, но испанец обратился к любителям тенниса с мотивационной речью.

"Иногда жизнь преподносит неприятные сюрпризы, когда мы этого меньше всего ждём. Иногда мы проигрываем матчи, которые, казалось бы, выиграли. Иногда тело не слушается в самый неподходящий момент. И иногда жизнь разделяет нас с теми, кого мы больше всего любим.

В такие моменты нужно собраться с силами. Мы должны показать сами себе, что есть выход. Надейтесь на тех, кто всегда был рядом. И боритесь, чтобы всё вернулось на свои места.

Говоря проще, каждый должен найти в себе силы, чтобы пережить этот период. Мы вернёмся с ещё большим желанием обнять друг друга. Мы вернёмся, чтобы сыграть новые матчи, снова будем вместе. Это и станет главной победой", — сказал Надаль в видеообращении, которое было размещено на сайте его академии.