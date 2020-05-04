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Надаль обратился к фанатам с мотивационной речью

Теннис
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Испанец уверяет, что это временные трудности, с которыми мы справимся

Надаль обратился к фанатам с мотивационной речью
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил уверенность в скором возвращении тенниса. Из-за пандемии коронавируса сезон был прерван, но испанец обратился к любителям тенниса с мотивационной речью.

"Иногда жизнь преподносит неприятные сюрпризы, когда мы этого меньше всего ждём. Иногда мы проигрываем матчи, которые, казалось бы, выиграли. Иногда тело не слушается в самый неподходящий момент. И иногда жизнь разделяет нас с теми, кого мы больше всего любим.

В такие моменты нужно собраться с силами. Мы должны показать сами себе, что есть выход. Надейтесь на тех, кто всегда был рядом. И боритесь, чтобы всё вернулось на свои места.

Говоря проще, каждый должен найти в себе силы, чтобы пережить этот период. Мы вернёмся с ещё большим желанием обнять друг друга. Мы вернёмся, чтобы сыграть новые матчи, снова будем вместе. Это и станет главной победой", — сказал Надаль в видеообращении, которое было размещено на сайте его академии.

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В статье: Рафаэль Надаль
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