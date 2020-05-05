Теннис
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Свитолина и ее неделя на карантине. ВИДЕО
Первая ракетка Украины показала, чем занимается во время пандемии коронавируса.
Элина Свитолина опубликовала новый яркий ролик в TikTok.
Звездной теннисистке понадобилось всего несколько десятков секунд, чтобы описать, как проходят ее дни в условиях мирового карантина.
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