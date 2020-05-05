Надаль потерял веру в возобновление сезона-2020

На карантин WTA и ATP ушли в середине марта. Теннисисты не вернутся на корт как минимум до начала августа.

Рафаэль Надаль склонен считать, что 2020 год для тенниса уже потерян.

"Возобновление сезона? Хотелось бы, но я не верю в это. К сожалению…

Мне кажется, что нужно готовиться к 2021 году, а 2020-й уже практически упущен. Надеюсь, мы сможем начать играть в следующем году. Очень надеюсь", - приводит слова Надаля издание El País.

Рафаэль Надаль в 2020 году стал чемпионом турнира в Акапулько, а на Australian Open в 1/4 финала проиграл Доминику Тиму.