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Джокович нарушил карантин в Испании

Теннис
(1 голосов)

Теннисист тренировался на корте

Джокович нарушил карантин в Испании
Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович нарушил карантин в Испании.

Вчера, 4 мая, Джокович опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором он играет в теннис на грунтовом корте в испанской городе Марбелья. Карантин в Испании был частично снят, с 4 по 10 мая спортсмены могут тренироваться на открытом воздухе, однако тренировки на теннисных кортах по-прежнему запрещены, сообщается в заявлении Федерации тенниса Испании.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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В статье: Новак Джокович
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