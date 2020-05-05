На поддержку низкорейтинговых теннисистов будет выделено € 5,5 млн

На поддержку низкорейтинговых игроков во время приостановки теннисного сезона из-за пандемии коронавируса будет выделено $ 6 млн (€ 5,5 млн), сообщает Associated Press.

По данным источника, ATP, WTA, ITF и организаторы четырёх турниров "Большого шлема" создадут фонд поддержки низкорейтинговых теннисистов. Сумма будет распределена поровну между теннисистами одиночного и парного разрядов, вне зависимости от пола. В общей сложности выплаты получат 800 спортсменов. Таким образом, каждый из них получит примерно по $ 7,5 тыс. (€ 6,9 тыс.).

Напомним, проведение теннисных турниров было приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.