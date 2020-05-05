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Эшли Барти сыграла в теннис на крыше больницы в Брисбене
К теннистистке присоединился и ее соотечественник Патрик Рафтер
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сыграла в теннис со своим соотечественником Патриком Рафтером. Они посетили больницу в пригороде Брисбена (Австралия), чтобы поддержать медиков. В итоге спортсмены провели символический матч на крыше медицинского учреждения.
"Последние несколько месяцев для всех были тяжёлыми. Огромное спасибо врачам, медсёстрам, героям, которые помогают нам беречь здоровье. Благодарности больнице Брисбена за то, что позволили нам навестить вас сегодня утром.
Конечно, было необычно играть с легендами тенниса Австралии на вертолётной площадке. Спасибо, Пэт, что присоединился ко мне", — написала Барти в своём "инстаграме".
The last few months have been a challenging time for everyone. A huge thank you to all of the wonderful doctors, nurses and healthcare heroes who have helped keep us safe. A special thanks Royal Brisbane & Women’s Hospital, especially Trish and Michelle, for letting us visit you this morning. Hitting with 3 Australian legends on a helipad was pretty special. Thanks for joining me Pat ????