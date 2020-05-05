Эшли Барти сыграла в теннис на крыше больницы в Брисбене

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сыграла в теннис со своим соотечественником Патриком Рафтером. Они посетили больницу в пригороде Брисбена (Австралия), чтобы поддержать медиков. В итоге спортсмены провели символический матч на крыше медицинского учреждения.

"Последние несколько месяцев для всех были тяжёлыми. Огромное спасибо врачам, медсёстрам, героям, которые помогают нам беречь здоровье. Благодарности больнице Брисбена за то, что позволили нам навестить вас сегодня утром.

Конечно, было необычно играть с легендами тенниса Австралии на вертолётной площадке. Спасибо, Пэт, что присоединился ко мне", — написала Барти в своём "инстаграме".