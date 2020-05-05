  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эшли Барти сыграла в теннис на крыше больницы в Брисбене
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Барти сыграла в теннис на крыше больницы в Брисбене

Теннис
(1 голосов)

К теннистистке присоединился и ее соотечественник Патрик Рафтер

Эшли Барти сыграла в теннис на крыше больницы в Брисбене
Новина українською

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сыграла в теннис со своим соотечественником Патриком Рафтером. Они посетили больницу в пригороде Брисбена (Австралия), чтобы поддержать медиков. В итоге спортсмены провели символический матч на крыше медицинского учреждения.

"Последние несколько месяцев для всех были тяжёлыми. Огромное спасибо врачам, медсёстрам, героям, которые помогают нам беречь здоровье. Благодарности больнице Брисбена за то, что позволили нам навестить вас сегодня утром.

Конечно, было необычно играть с легендами тенниса Австралии на вертолётной площадке. Спасибо, Пэт, что присоединился ко мне", — написала Барти в своём "инстаграме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эшли Барти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...