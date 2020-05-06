Тренер: Федерер думает, что будет играть до 100 лет

Роджер Федерер в августе отпразднует 39-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема пока не думает об уходе на пенсию.

"Он все еще восстанавливается, перерыв не сильно повлиял на него. Он будет готов к возобновлению сезона.

Мы еще не думали о сезоне 2021 года, но Федерер думает, что будет играть до 100 лет, та что…" -сказал Любичич в интервью изданию La Stampa.

Федерер в 2020 году дошел до полуфинала на Australian Open. В феврале швейцарец перенес операцию на колене и выбыл из строя на несколько месяцев.

Мировой теннис в связи с пандемией коронавируса с середины марта находится на карантине.