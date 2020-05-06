Джокович рассказал, как выходил на корт с похмелья

Девять лет назад после первого титула на Уимблдоне Новак Джокович приехал в расположение сборной Сербии на матч Кубка Дэвиса в не совсем боевой готовности.

"Это был матч против Швеции. Мы вели 2:0, а у меня было похмелье. Я знал, что точно не буду играть. Не знаю, как так вышло, но я сыграл пару. Я не очень хорошо видел мяч", - сказал Джокович в беседе с Марией Шараповой в прямом эфире в Instagram.

Тот матч 9-летней давности в паре с Ненадом Зимоньичем Джокович проиграл, но Сербия со счетом 4:1 разгромила шведов.

Новак Джокович ушел на карантин непобежденным. В 2020 году серб выиграл командный ATP Cup, затем на Australian Open стал 17-кратным победителем турниров Большого шлема, а в конце феврале взял титул в Дубае.