Леся заскучала: Цуренко на карантине занялась жонглированием

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис почти два месяца находится на карантине – и Леся Цуренко не исключение.

Теннисистка мечтает о возвращении на корт, а пока ей не остается ничего другого, чем тренировать координацию в бытовых условиях.

"Я могу лучше, честно. Надеюсь, уже скоро разрешат тренироваться на корте", - написала теннисистка в Instagram.

Леся Цуренко в актуальном рейтинге WTA занимает 139-е место. На последнем турнире в Индиан-Уэллсе украинка дошла до полуфинала.