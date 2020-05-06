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Леся заскучала: Цуренко на карантине занялась жонглированием
Украинская теннисистка с нетерпением ждет возвращения прежней жизни.
Из-за пандемии коронавируса мировой теннис почти два месяца находится на карантине – и Леся Цуренко не исключение.
Теннисистка мечтает о возвращении на корт, а пока ей не остается ничего другого, чем тренировать координацию в бытовых условиях.
"Я могу лучше, честно. Надеюсь, уже скоро разрешат тренироваться на корте", - написала теннисистка в Instagram.
I can do better I promise???? Hopefully will get the permission to practice soon???????????? Feeling really excited????#quarantine #stayhome #homecourt #kyiv #ukraine Я могу лучше, честно???????? Надеюсь, уже скоро разрешат тренироваться на корте???????????????? #карантин #оставайтесьдома @lottosport @wilsontennis
Леся Цуренко в актуальном рейтинге WTA занимает 139-е место. На последнем турнире в Индиан-Уэллсе украинка дошла до полуфинала.