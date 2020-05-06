  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Классика Ролан Гаррос: Тим против Джоковича в 2019-м. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Классика Ролан Гаррос: Тим против Джоковича в 2019-м. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Драматичная битва за путевку в финал грунтового Шлема.

Классика Ролан Гаррос: Тим против Джоковича в 2019-м. ВИДЕО
Новина українською

Ровно год назад первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале Ролан Гаррос в пяти сетах за 4 часа и 13 минут проиграл Доминику Тиму (2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7) и упустил шанс сразиться с Рафаэлем Надалем за титул Открытого чемпионата Франции.

Тим во второй раз подряд дошел до финала на Ролан Гаррос, однако прервать гегемонию Надаля в Париже австрийцу в тот раз не удалось (3:6, 7:5, 1:6, 1:6).

Джокович с момента поражения от Тима выиграл Уимблдон и Australian Open, а единственную подножку сербу на турнире Большого шлема в четвертом раунде US Open организовал Стэн Вавринка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Доминик Тим Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...