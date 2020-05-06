Классика Ролан Гаррос: Тим против Джоковича в 2019-м. ВИДЕО

Ровно год назад первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале Ролан Гаррос в пяти сетах за 4 часа и 13 минут проиграл Доминику Тиму (2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7) и упустил шанс сразиться с Рафаэлем Надалем за титул Открытого чемпионата Франции.

Тим во второй раз подряд дошел до финала на Ролан Гаррос, однако прервать гегемонию Надаля в Париже австрийцу в тот раз не удалось (3:6, 7:5, 1:6, 1:6).

Джокович с момента поражения от Тима выиграл Уимблдон и Australian Open, а единственную подножку сербу на турнире Большого шлема в четвертом раунде US Open организовал Стэн Вавринка.