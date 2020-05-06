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В Германии 7 мая стартует выставочный турнир

Теннис
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В турнире сыграют 12 игроков

В Германии 7 мая стартует выставочный турнир
Новина українською

Завтра, 7 мая, в Германии в Хёр-Гренцхаузене стартует очередной выставочный турнир. Ранее Германия уже приняла выставочный турнир, в котором участвовали восемь теннисистов. Его победителем стал немец Янник Ханфман, победивший в финале Дастина Брауна, который на Уимблдоне в 2015 году нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю.

В турнире примут участие 12 игроков. К Брауну, Ханфману и другим участникам первого соревнования добавятся ещё четыре теннисиста. Будет использована аналогичная система: круговой турнир, сеты до четырёх геймов. Два лучших игрока по итогам турнира разыграют чемпионский титул.

Турнир продлится шесть дней. Зрителей пускать не будут, а самим теннисистам запретят обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.

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В статье: теннис
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