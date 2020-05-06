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Надаль: Перестал смотреть новости, что стало очень хорошей мерой

Теннис
(2 голосов)

Испанец рассказал, как борется с коронавирусом

Надаль: Перестал смотреть новости, что стало очень хорошей мерой
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как проводит время на самоизоляции. Бывшая первая ракетка мира признался, что сперва ему было сложно адаптироваться к новым условиям, но затем он сумел привыкнуть.

"Конечно, находясь дома, я начал заниматься тем, чего никогда не делал. Ведь я раньше никогда не проводил столько времени дома! Многое мне нравится.

Тем не менее в одночасье мне пришлось отказаться от всего, к чему я привык. Конечно, для людей такие изменения стали шоком. Мы привыкли путешествовать. Но многие люди работали в офисах, для них изменения были не такими серьёзными.

Сперва мне было сложно адаптироваться, но затем удалось привыкнуть. Я снова начал тренироваться дважды в день, утром и после обеда. Я стабилизировал график, начал выполнять привычную работу. Также я перестал смотреть новости, что стало хорошей мерой", — цитирует Надаля El Pais.

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В статье: Рафаэль Надаль
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