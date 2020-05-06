В Беларуси 6-7 мая состоятся выставочные турниры с участием Соболенко и Саснович

6-7 мая в Беларуси состоятся матчевые встречи Belarus Insurance Cup. В соревнованиях примут участие многие белорусские теннисисты, включая Арину Соболенко. Турнир будет проходить на крытых кортах в Минске, сообщает пресс-служба Белорусской теннисной федерации.

Восьмерых участников разобьют на две подгруппы. По итогам из каждой группы в финал выйдет лучший. На групповой стадии матчи будут играться по два сета до четырёх геймах. В финале матчи будут проходить из трёх сетов до четырёх геймов.

Участниками соревнования помимо Соболенко станут Александра Саснович, Дмитрий Жирмонт, Иван Лютаревич, Юлия Готовко, Александр Булицкий, Кристина Дмитрук, Денис Жарин, Эвелина Ласкевич, Александр Калинин, Шалимар Тальби, Александр Леоненко, Анна Кубарева, Мартин Борисюк, Алена Фалей и Александр Згировский.

Соревнования будут проходить без зрителей. Организаторы обещают, что все спортсмены каждый день будут проходить медицинский осмотр. Также участники откажутся от традиционных рукопожатий.