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Надаль: Я не думаю, что нам удастся вернуться на корт в этом году

Теннис
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Теннисист думает о сезоне 2021

Надаль: Я не думаю, что нам удастся вернуться на корт в этом году
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что практически не рассчитывает на возобновление теннисного сезона в 2020 году. Бывшая первая ракетка мира сообщил, что уже больше думает об участии в турнирах в 2021 году.

"Я не думаю, что нам удастся вернуться на корт в этом году. Теперь уже мысли скорее о 2021 годе. Станем ли мы сильнее в новой реальности? Я не верю в новую реальность, мне нравилось то, как всё было раньше. Конечно, нам нужно учиться на произошедшем. Человек силён тем, что адаптируется к новым условиям. Но есть и минус — мы быстро забываем. Иногда мы быстро забываем обо всём плохом, что произошло.

Я надеюсь, что выводы будут сделаны, но мне кажется, что вскоре мы сами будем недовольны теми или иными мерами, называя их нонсенсом", — приводит слова Надаля El Pais.

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В статье: Рафаэль Надаль
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