Организаторы выставочного турнира в США опубликовали правила безопасности соревнований

С 8 по 10 мая в Уэст-Палм-Бич (США) будет проходить выставочный турнир с участием многих известных американских игроков. Организаторы турнира обнародовали правила безопасности, которых они будут придерживаться для защиты участников от коронавируса.

На турнире у участников будут ежедневно измерять температуру и проводить медицинские тесты. Участники будут выполнять требования социальной дистанции, не приближаясь друг к другу больше чем на два метра. Болельщиков не пустят на трибуны, организаторы планируют задействовать минимальное количество персонала. Дезинфекция и чистка корта будут осуществляться перед матчами и после них. Игроки будут использовать маркированные мячи, чтобы у каждого теннисиста был свой набор. Любые физические контакты, включая рукопожатие, запрещены.

Этот турнир станет одним из первых после вынужденной паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса. В соревнованиях примут участие американцы Райлли Опелка, Теннис Сандгрен и Томми Пол. В женской части турнира выступят американки Аманда Анисимова, Элисон Риске, Даниэль Коллинз и австралийка Айла Томлянович.

Комментировать соревнования как минимум в первый день будет американец Энди Роддик, бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open 2003.