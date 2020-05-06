  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль потренировался на корте в условиях карантина
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль потренировался на корте в условиях карантина

Теннис
(1 голосов)

У теннисиста своя академия

Надаль потренировался на корте в условиях карантина
Новина українською

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что возобновил тренировки на теннисном корте. Испанец заявил, что не нарушал никаких правил самоизоляции, так как занимался на частном корте своего друга. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На протяжении полутора месяцев Рафаэль соблюдал карантин на Мальйорке, у себя на вилле в Порто-Кристо. На территории его дома нет теннисного корта по причине того, что совсем рядом от него Академия Надаля. Занятия в ней, тем не менее, запрещены даже после послабления мер предосторожности в Испании.

Ранее стало известно, что Новак Джокович нарушил карантин, проведя тренировку в Марбелье (Испания).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...