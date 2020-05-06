Надаль потренировался на корте в условиях карантина

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что возобновил тренировки на теннисном корте. Испанец заявил, что не нарушал никаких правил самоизоляции, так как занимался на частном корте своего друга. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На протяжении полутора месяцев Рафаэль соблюдал карантин на Мальйорке, у себя на вилле в Порто-Кристо. На территории его дома нет теннисного корта по причине того, что совсем рядом от него Академия Надаля. Занятия в ней, тем не менее, запрещены даже после послабления мер предосторожности в Испании.

Ранее стало известно, что Новак Джокович нарушил карантин, проведя тренировку в Марбелье (Испания).