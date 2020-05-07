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Стаховский: Ломаченко и Усик живут в космосе

Теннис
(5 голосов)

Первая ракетка Украины высказался о звездных боксерах.

Стаховский: Ломаченко и Усик живут в космосе
Новина українською

Накануне стало известно, что украинские боксеры-чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко приняли участие в съемках российского религиозного православного фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!».

"Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что он хочет, но этот фильм – это трэш. Это гвоздь в гроб Украины.

Они говорят, что цари ссорятся, а люди умирают. Но там регулярные войска России, это же не цари, а реальные люди.

Им объяснить это можно только после апперкота Энтони Джошуа в третьем раунде, например. У них такая точка зрения, они люди с мировым именем и лучшие боксеры в мире и мы не можем их изменить.

Если бы Усик и Ломаченко были адекватными, это был бы огромный плюс для Украины. Но они решили, что у них есть какая-то своя параллель, они живут в своем космосе", - говорит Стаховский.

Ранее Сергей Стаховский призвал Александра Усика «включать голову».

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Сергей Стаховский
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Источник:
Tribuna.com
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