Федерер крупной суммой помог малообеспеченным семьям Африки

Благотворительный фонд Роджера Федерера выделил 1 миллион долларов на поддержку 64 тысяч детей и малообеспеченных семей Африки в период глобальной пандемии коронавируса.

Фонд Федерера последние 17 лет взял под опеку вопрос образования в Африке. Сам 20-кратный чемпион турниров Большого шлема регулярно проводит выставочные матчи, доход от которых перечисляет на благотворительные нужды региона.

Covid-19 is a global health and economic crisis. As a humanitarian response, the Roger Federer Foundation has granted one million USD to provide nutritious meals for 64,000 vulnerable young children and their families through our partners in Africa while schools are closed. pic.twitter.com/gkKvoWzVBB