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Федерер крупной суммой помог малообеспеченным семьям Африки

Теннис
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Легендарный теннисист сделал благотворительный взнос.

Федерер крупной суммой помог малообеспеченным семьям Африки
Новина українською

Благотворительный фонд Роджера Федерера выделил 1 миллион долларов на поддержку 64 тысяч детей и малообеспеченных семей Африки в период глобальной пандемии коронавируса.

Фонд Федерера последние 17 лет взял под опеку вопрос образования в Африке. Сам 20-кратный чемпион турниров Большого шлема регулярно проводит выставочные матчи, доход от которых перечисляет на благотворительные нужды региона.

Роджер Федерер не забывает и про своих соотечественников. В апреле теннисист-рекордсмен пожертвовал 1 миллион швейцарских франков тем семьям Швейцарии, которые пострадали от пандемии COVID-19.

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В статье: Роджер Федерер
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