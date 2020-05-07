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Год назад Свитолина и Ястремская впервые сыграли друг против друга. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

На US Open борьбы не получилось.

Год назад Свитолина и Ястремская впервые сыграли друг против друга. ВИДЕО
Новина українською

Украинское дерби на кортах Нью-Йорка состоялось в рамках третьего раунда Открытого чемпионата США.

Первое очное противостояние Свитолиной и Ястремской сулило упорную борьбу, но на деле менее опытная Даяна ничего не смогла противопоставить пятой ракетке турнира. Свитолина выиграла со счетом 6:2, 6:0, а затем впервые в карьере на US Open дошла до полуфинала, проиграв Серене Уильямс.

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В статье: Элина Свитолина Даяна Ястремская
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