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Год назад Свитолина и Ястремская впервые сыграли друг против друга. ВИДЕО
На US Open борьбы не получилось.
Украинское дерби на кортах Нью-Йорка состоялось в рамках третьего раунда Открытого чемпионата США.
Первое очное противостояние Свитолиной и Ястремской сулило упорную борьбу, но на деле менее опытная Даяна ничего не смогла противопоставить пятой ракетке турнира. Свитолина выиграла со счетом 6:2, 6:0, а затем впервые в карьере на US Open дошла до полуфинала, проиграв Серене Уильямс.
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