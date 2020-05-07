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Федерер, Надаль, Джокович и другие представители ATP предстали в роли персонажей Властелина колец
Тиму досталась женская роль
ATP на своей официальной странице в "инстаграме" представила ряд топовых теннисистов в качестве персонажей из кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит".
Роджеру Федереру достался образ мудрого Гэндальфа. Новак Джокович оказался в роли Торина Дубощита, Рафаэль Надаль — Бильбо Бэггинса. Александр Зверев стал Леголасом, Даниил Медведев — Трандуилом.
Отметим, что Доминику Тиму досталась женская роль — эльфийки Тауриэль, отсутствовавшей в книге Джона Р.Р. Толкина и появившейся только в экранизации "Хоббита".
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