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Федерер, Надаль, Джокович и другие представители ATP предстали в роли персонажей Властелина колец

Теннис
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Тиму досталась женская роль

Федерер, Надаль, Джокович и другие представители ATP предстали в роли персонажей Властелина колец
Новина українською

ATP на своей официальной странице в "инстаграме" представила ряд топовых теннисистов в качестве персонажей из кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит".

Роджеру Федереру достался образ мудрого Гэндальфа. Новак Джокович оказался в роли Торина Дубощита, Рафаэль Надаль — Бильбо Бэггинса. Александр Зверев стал Леголасом, Даниил Медведев — Трандуилом.

Отметим, что Доминику Тиму досталась женская роль — эльфийки Тауриэль, отсутствовавшей в книге Джона Р.Р. Толкина и появившейся только в экранизации "Хоббита".

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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