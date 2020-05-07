Организаторы Ролан Гаррос запустят продажу билетов

Организаторы Ролан Гаррос турнира приняли решение признать недействительными билеты, которые уже были проданы на турнир до его переноса.

Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены с мая на конец сентября-начало октября.

Владельцам билетов вернут деньги за аннулированные билеты.

После этого Федерация тенниса Франции заново запустит продажу билетов на турнир на новые даты.