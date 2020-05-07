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Организаторы Ролан Гаррос запустят продажу билетов

Теннис
(1 голосов)

Попытка номер два

Организаторы Ролан Гаррос запустят продажу билетов
Новина українською

Организаторы Ролан Гаррос турнира приняли решение признать недействительными билеты, которые уже были проданы на турнир до его переноса.

Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены с мая на конец сентября-начало октября.

Владельцам билетов вернут деньги за аннулированные билеты.

После этого Федерация тенниса Франции заново запустит продажу билетов на турнир на новые даты.

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В статье: Ролан Гаррос
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