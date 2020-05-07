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Организаторы Ролан Гаррос запустят продажу билетов
Попытка номер два
Организаторы Ролан Гаррос турнира приняли решение признать недействительными билеты, которые уже были проданы на турнир до его переноса.
Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены с мая на конец сентября-начало октября.
Владельцам билетов вернут деньги за аннулированные билеты.
После этого Федерация тенниса Франции заново запустит продажу билетов на турнир на новые даты.
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