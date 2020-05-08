Свитолина: Скучаю по турниру в Риме

Элина Свитолина рассказала, когда сможет вернуться на корт и вспомнила о своем самом любимом турнире.

"В Швейцарии, где я нахожусь во время карантина, можно будет с понедельника заниматься на корте. Думаю, на следующей неделе мы попробуем поиграть. Все зависит больше от Гаэля, потому что он целый день занимается своими трансляциями, поэтому мне предстоит его убедить пойти потренироваться.

Больше всего сейчас я скучаю по турниру в Риме. Я обожаю Рим, начиная с еды до выступления на центральном корте. Это один из моих любимых турниров, особенно потому, что я дважды там побеждала. Болельщики также добавляют атмосферы, даже когда я играла поздно ночью, все равно было много зрителей.

И еще один турнир, который мне нравится, это турнир в Торонто, там много украинских болельщиков. Там всегда приятно выступать и наслаждаться игрой", - сказала украинка.

До наступления пандемии коронавируса Элина Свитолина в Монтеррее выиграла свой первый турнир WTA с ноября 2018 года.