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Как начиналось противостояние Джоковича и Маррея. ВИДЕО
Два титулованных теннисиста впервые разделили корт 14 лет назад.
Премьерный матч двух будущих первых ракеток мира состоялся в 2006 году на Мастерсе в Мадриде и завершился волевой победой Новака Джоковича (1:6, 7:5, 6:3).
С тех пор Джокович и Маррей отыграл 36 матчей (25-11 в пользу серба). На турнирах Большого шлема Новак обыграл Энди в 8 из 10 поединков, но при этом обе победы британца принесли ему титулы (US Open-2012 и Уимблдон-2013).
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