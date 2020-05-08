  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Как начиналось противостояние Джоковича и Маррея. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как начиналось противостояние Джоковича и Маррея. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Два титулованных теннисиста впервые разделили корт 14 лет назад.

Как начиналось противостояние Джоковича и Маррея. ВИДЕО
Новина українською

Премьерный матч двух будущих первых ракеток мира состоялся в 2006 году на Мастерсе в Мадриде и завершился волевой победой Новака Джоковича (1:6, 7:5, 6:3).

С тех пор Джокович и Маррей отыграл 36 матчей (25-11 в пользу серба). На турнирах Большого шлема Новак обыграл Энди в 8 из 10 поединков, но при этом обе победы британца принесли ему титулы (US Open-2012 и Уимблдон-2013).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...