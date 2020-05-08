Как начиналось противостояние Джоковича и Маррея. ВИДЕО

Премьерный матч двух будущих первых ракеток мира состоялся в 2006 году на Мастерсе в Мадриде и завершился волевой победой Новака Джоковича (1:6, 7:5, 6:3).

С тех пор Джокович и Маррей отыграл 36 матчей (25-11 в пользу серба). На турнирах Большого шлема Новак обыграл Энди в 8 из 10 поединков, но при этом обе победы британца принесли ему титулы (US Open-2012 и Уимблдон-2013).