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Свитолина рассказала, что из-за Монфиса находится под давлением

Теннис
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Первая ракетка Украины поговорила о своем бойфренде.

Свитолина рассказала, что из-за Монфиса находится под давлением
Новина українською

С Гаэлем Монфисом Элина Свитолина официально встречается с января 2018 года. Сейчас звездная теннисная пара в Швейцарии вдвоем пересиживают карантин.

"Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Вот, например, мои родители присылают фотографии украинских блюд, и я скучаю по такой еде еще больше. Я стараюсь приготовить эти блюда тут, но многие из них трудные и требуют времени.

Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу выбрасывается. Я постоянно под большим давлением, чтобы точно все измерить, добавить специй столько, сколько нужно и не переборщить.

И еще он солит все еще до такого, как пробует. Не знаю, возможно, мне стоит повесить плакат на кухне с этим правилом, что нужно сначала попробовать", - рассказала украинка в прямом эфире в Instagram.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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