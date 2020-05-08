Свитолина рассказала, что из-за Монфиса находится под давлением

С Гаэлем Монфисом Элина Свитолина официально встречается с января 2018 года. Сейчас звездная теннисная пара в Швейцарии вдвоем пересиживают карантин.

"Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Вот, например, мои родители присылают фотографии украинских блюд, и я скучаю по такой еде еще больше. Я стараюсь приготовить эти блюда тут, но многие из них трудные и требуют времени.

Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу выбрасывается. Я постоянно под большим давлением, чтобы точно все измерить, добавить специй столько, сколько нужно и не переборщить.

И еще он солит все еще до такого, как пробует. Не знаю, возможно, мне стоит повесить плакат на кухне с этим правилом, что нужно сначала попробовать", - рассказала украинка в прямом эфире в Instagram.