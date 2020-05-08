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Шесть лет назад Долгополов в триллере обыграл Надаля. ВИДЕО

Теннис
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Единственная в карьере победа украинца над действующим лидером рейтинга АТР.

Шесть лет назад Долгополов в триллере обыграл Надаля. ВИДЕО
Новина українською

В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Александр Долгополов сенсационно преградил путь самому Рафаэлю Надалю (6:3, 3:6, 7:6).

После победы над Надалем первая ракетка Украины не остановился – в четвертом круге Долгополов прошел Фабио Фоньини (6:2, 6:4), затем в четвертьфинале огорчил Милоша Раонича (6:3, 6:4), но в матче 1/2 финала не смог навязать борьбу Роджеру Федереру (3:6, 1:6).

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В статье: Рафаэль Надаль Александр Долгополов
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