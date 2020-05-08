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В Австрии в конце мая состоится турнир с участием Тима

Теннис
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В турнире примут участие 16 человек

В Австрии в конце мая состоится турнир с участием Тима
Новина українською

В Австрии 25 мая стартует новый турнир, в котором примут участие известные игроки. Среди участников будет и третья ракетка мира австриец Доминик Тим, сообщает TennisNet.

В мужской части выступят 16 человек, женский турнир будет рассчитан на восьмерых участниц. Призовой фонд соревнований составит € 151 тыс. В качестве формата будет использован турнир с тремя групповыми стадиями. На первой стадии 16 участников сыграют друг с другом. Далее останутся 12 участников и 8 финалистов.

Помимо Тима участниками соревнований станут Деннис Новак, Барбара Хаас, Тамира Пажек и другие австрийские теннисисты. Матчи Тима будет в интернете транслировать Servus TV.

Выставочные турниры уже проходят и в соседней Германии. Там организаторы проводят уже второй турнир.

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В статье: Доминик Тим
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