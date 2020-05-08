  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович и Надаль начнут тренировки с 11 мая
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович и Надаль начнут тренировки с 11 мая

Теннис
(1 голосов)

Ранее теннисисты уже нарушали карантин

Джокович и Надаль начнут тренировки с 11 мая
Новина українською

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович могут возобновить тренировки на корте уже с 11 мая.

Федерация тенниса Испании объявила об ослаблении карантина. Изменение правил позволяет профессиональным спортсменам начать тренировки на открытом воздухе. При этом уже 11 мая спортивные центры и клубы смогут начать свою работу.

Ранее Джокович опубликовал видео с тренировок в теннисном клубе в Марбелье (Испания). Позже стало известно, что Джокович не должен был заниматься на корте из-за запрета. Вскоре руководство клуба принесло извинения, подтвердив, что были нарушены правила, действующие в стране. При этом теннисный клуб взял вину на себя, пояснив, что Джокович не знал о запрете. Тогда руководство клуба сослалось на ошибку в трактовке действующих в Испании правил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...