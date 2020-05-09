Рафаэль Надаль: Прогресс потребует больших усилий, дисциплины и желания быть в форме на все сто

Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль прокомментировал своё потенциальное участие на турнире серии Grand Slam Roland Garros и рассказал, как скажется на нем карантинная пауза. Его слова цитирует Lavoz de Galicia.

"Не думаю, что эта пауза отразится на мне больше, чем на других игроках. Последствия для меня будут такими же, как и для моих коллег - ну, для тех, кто в возрасте и у кого изношенное тело.

Прогресс потребует огромных усилий, дисциплины и желания быть в форме на все сто. Я уверен, что у меня есть все эти качества, но не уверен, что вы увидите меня на Roland Garros в этом году. Надеюсь, что это не произойдет, но не знаю, как все сложится. Хотя я думаю, что мы не будем играть в этом году, надеюсь, что я ошибаюсь" - сказал он.

Напомним, что ранее был анонсирован турнир в Австрии.