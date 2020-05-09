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Элина Свитолина: Стараюсь соблюдать режим, встаю в 9 или 10 часов утра

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина: Стараюсь соблюдать режим, встаю в 9 или 10 часов утра
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина рассказала о соблюдении карантинного режима и своем распорядке дня во время него.

"Стараюсь соблюдать режим. Встаю я где-то часов в 9-10, сейчас чуть позже. Сразу же делаю свои фитнес-упражнения. Иногда я делаю их 40 минут, иногда, если я снимаю для Инстаграма, то это может занимать и 3 часа, чтобы подобрать правильные упражнения и понять, сколько нужно повторов.

Сделать их нужно не сильно легкими, но и не сильно тяжелыми. Затем я занимаюсь своим обучением, иду гулять в лес, готовлю Гаэля к его эфирам, делаю ему небольшой макияж" - сказала она.

Продолжение интервью смотрите ниже.

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В статье: Элина Свитолина
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