Тренер Надаля назвал лучшего спортсмена в истории, и это не его подопечный

Испанский тренер и дядя Рафаэля Надаля (АТР №2) Тони Надаль назвал лучшего спортсмена в истории и им стал не его подопечный. Слова специалиста цитирует портал AS:

"В прошлом молодежь топтала возрастных игроков, но сейчас юные игроки не выкладываются на полную. У них все идет хорошо, а если нет - они говорят: "Увидимся на следующей неделе", - и уходят.

Если Рафа, Новак или Роджер играют хорошо, они побеждают. Если нет - борются и побеждают. Это важное отличие от молодых слабаков - нужно бороться и побеждать, а не просто доминировать в удачный день. Лионель Месси такой же - он борется. Нет другого такого игрока. Лео - лучший спортсмен в истории" - сказал он.

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