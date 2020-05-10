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Глава АТР: Мы поставили дедлайны решения вопросов по продлению сезона

Теннис
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Скоро мы узнаем дать

Глава АТР: Мы поставили дедлайны решения вопросов по продлению сезона
UA-Футбол
Новина українською

Глава АТР Андреа Гауденци прокомментировал, когда ассоциация объявит решение о продлении или отмене сезона.

"Было бы не очень разумно отменять весь сезон сейчас. Никто не знает, что нас ждет, мы бы хотели смотреть на ситуацию с оптимизмом. Очевидно, что может быть множество вариантов, в том числе, выступления без зрителей или решения, как справляться с ограничениями на поездки. Пока мы этих решений не приняли, потому что все они являются гипотетическими сценариям.

Сейчас мы поставили себе дедлайн 15 мая для турниров в июле, которые проходят после Уимблдона. 1 июня - это дедланйн для турниров в августе. То есть, мы принимаем решение за 6-8 недель до соревнований, было бы глупо, на мой взгляд, забегать дальше этого. Что касается проведения US Open, то они расскажут свое решение чуть позже, мы не знаем точно. В начале июня мы, вероятно, узнаем больше по поводу американского лета" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила маму с праздником.

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В статье: ATP
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