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Пожалуй, лучший в истории 3-сетовый матч. ВИДЕО
Эпичная битва Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в Мадриде.
11 лет назад в полуфинале Мастерса в Мадриде Надаль и Джокович устроили невероятную драму. Испанец оформил волевую победу в трех партиях (3:6, 7:6, 7:6), а сама игра запомнилась высочайшим качеством тенниса.
Тот матч с Джоковичем отнял у Надаля слишком много сил – в финале грунтовый король не смог на равных соперничать с Роджером Федерером (4:6, 4:6), который стал первым чемпионом Мадрида после перехода турнира с харда на грунт.
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