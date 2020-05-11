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Пожалуй, лучший в истории 3-сетовый матч. ВИДЕО

Теннис
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Эпичная битва Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в Мадриде.

Пожалуй, лучший в истории 3-сетовый матч. ВИДЕО
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11 лет назад в полуфинале Мастерса в Мадриде Надаль и Джокович устроили невероятную драму. Испанец оформил волевую победу в трех партиях (3:6, 7:6, 7:6), а сама игра запомнилась высочайшим качеством тенниса.

Тот матч с Джоковичем отнял у Надаля слишком много сил – в финале грунтовый король не смог на равных соперничать с Роджером Федерером (4:6, 4:6), который стал первым чемпионом Мадрида после перехода турнира с харда на грунт.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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