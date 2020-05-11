Пожалуй, лучший в истории 3-сетовый матч. ВИДЕО

11 лет назад в полуфинале Мастерса в Мадриде Надаль и Джокович устроили невероятную драму. Испанец оформил волевую победу в трех партиях (3:6, 7:6, 7:6), а сама игра запомнилась высочайшим качеством тенниса.

Тот матч с Джоковичем отнял у Надаля слишком много сил – в финале грунтовый король не смог на равных соперничать с Роджером Федерером (4:6, 4:6), который стал первым чемпионом Мадрида после перехода турнира с харда на грунт.