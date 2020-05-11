Однажды Стаховский в Марселе обыграл 3-кратного чемпиона Шлемов. ВИДЕО

Пять лет назад Сергей Стаховский в третий раз в карьере разобрался с теннисистом из топ-10 мирового рейтинга. Это произошло в четвертьфинале турнира АТР-250 в Марселе, а оппонентом киевлянина был сам Стэн Вавринка, у которого на тот момент уже был один из трех титулов категории Большого шлема.

Стаховский сокрушил Вавринку в трех сетах (6:4, 3:6, 6:4), но в полуфинале не смог добить будущего чемпиона Жиля Симона (6:3, 2:6, 2:6).

Стаховский – Вавринка. Лучшие моменты матча: