Мать Джоковича: Бог помог Новаку выиграть Уимблдон

Первая ракетка мира Новак Джокович летом прошлого года добыл одну из самых впечатляющих побед в карьере. В финальном матче Уимблдона против Роджера Федерера серб в концовке пятого сета отыграл двойной матч-бол на подаче соперника и добил швейцарца на тайбрейке.

"Прошлогодний финал Уимблдона был самым тяжелым. Весь стадион болел за Федерера, а болельщиков Новака можно было пересчитать по пальцам. Конечно, не очень хорошо, что в такие моменты меня раздражает Федерер или любой другой соперник, но именно так и было, потому что Роджер немного высокомерный.

Когда у Федерера было два матчбола, я держалась за свой крест – он привезен с реки Дон. Я ношу его постоянно, он часто помогал мне в сложные моменты. Я повторяла: «Ноле, ты сможешь, ты уже делал это дважды, сможешь и сейчас». C Божьей помощью, так и вышло. Новак тоже верит в Бога, он считает себя избранным", - сказала мать Джоковича в интервью для Blick.

Новак Джокович ушел на карантин непобежденным. В 2020 году серб выиграл командный ATP Cup, затем на Australian Open стал 17-кратным победителем турниров Большого шлема, а в конце феврале взял титул в Дубае.