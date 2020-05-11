Тони Надаль: Рафа может поиграть ещё три-четыре года

Бывший тренер и дядя испанского теннисистка Рафаэля Надаля Тони Надаль, рассказал о будущем своего племянника. По словам Тони он может играть ещё на протяжении трёх – четырёх лет. Но, как подчеркнул тренер, всё будет зависеть от мотивации испанского теннисиста.

"Рафаэль может с лёгкостью играть ещё три – четыре года. По крайней мере, до тех пор, пока травмы обходят его стороной, а он сам мотивирован.

Не представляю, что Рафаэль будет продолжать карьеру, даже если он не выигрывает. Надаль не будет продолжать лишь для того, чтобы просто играть. Почему Федерер до сих пор выступает? Потому что он знает, что может по-прежнему выигрывать важные титулы", — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA со ссылкой на Super Deportivo Radio.

В настоящее время Тони является одним из тренеров академии Рафы Надаля, которая функционирует на Мальорке (Испания).