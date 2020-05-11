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Берреттини: Я бы предпочёл помогать больницам, а не теннисистам
Но Маттео поддерживает идею Джоковича
Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини прокомментировал идею серба Новака Джоковича, который предложил помогать низкорейтинговым теннисистам финансово во время пандемии коронавируса.
"Мы писали Новаку, он сказал, что это необязательно. Я бы предпочёл помогать в более сложных ситуациях: больницам, нуждающимся семьям, а не теннисистам.
Но есть много игроков, которым нужна помощь, которые уходят в долги. Это очень хороший проект, который показывает, что теннисисты заботятся о своих коллегах", — приводит слова Берреттини L’Équipe.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.