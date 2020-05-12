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Пять лет назад Федерер впервые сыграл с Кирьосом…и проиграл. ВИДЕО
С тех пор эти двое провели еще не один драматичный матч.
Ник Кирьос с первой попытки обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, а в 2015-м году австралиец провернул тот же трюк и с Роджером Федерером, огорчив звездного швейцарца на Мастерсе в Мадриде.
С момента матча в Мадриде Федерер и Кирьос провели еще шесть игр – каждый раз побеждал швейцарец, но только в двух матчах Кирьос уступил в двух партиях.
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