Пять лет назад Федерер впервые сыграл с Кирьосом…и проиграл. ВИДЕО

Ник Кирьос с первой попытки обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, а в 2015-м году австралиец провернул тот же трюк и с Роджером Федерером, огорчив звездного швейцарца на Мастерсе в Мадриде.

С момента матча в Мадриде Федерер и Кирьос провели еще шесть игр – каждый раз побеждал швейцарец, но только в двух матчах Кирьос уступил в двух партиях.