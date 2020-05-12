Свитолина – 8-я в мире по количеству очков за 10 лет

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг из 20 теннисисток с наибольшим суммарным рейтинговым балансом за последние 10 лет.

Элина Свитолина, на счету которой 14 титулов WTA и один полуфинал на турнирах Большого шлема, в рейтинге заняла восьмое место, причем украинка пропустила вперед только двух теннисисток (Петра Квитова и Саманта Стосур), которые никогда не становились первыми ракетками.

Топ-10 рейтинга WTA с 2010 по 2020 года:

1. Серена Уильямс (США) – 66 308 очков

2. Петра Квитова (Чехия) – 46 385

3. Симона Халеп (Румыния) – 44 590

4. Анжелик Кербер (Германия) – 41 090

5. Виктория Азаренко (Беларусь) – 39 235

6. Каролина Плишкова (Чехия) – 30 207

7. Саманта Стосур (Австралия) – 27 461

8. Элина Свитолина (Украина) – 26 164

9. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 26 056

10. Винус Уильямс (США) – 24 641