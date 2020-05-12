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Свитолина – 8-я в мире по количеству очков за 10 лет
Украинка попала в статусный рейтинг.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг из 20 теннисисток с наибольшим суммарным рейтинговым балансом за последние 10 лет.
Элина Свитолина, на счету которой 14 титулов WTA и один полуфинал на турнирах Большого шлема, в рейтинге заняла восьмое место, причем украинка пропустила вперед только двух теннисисток (Петра Квитова и Саманта Стосур), которые никогда не становились первыми ракетками.
Топ-10 рейтинга WTA с 2010 по 2020 года:
1. Серена Уильямс (США) – 66 308 очков
2. Петра Квитова (Чехия) – 46 385
3. Симона Халеп (Румыния) – 44 590
4. Анжелик Кербер (Германия) – 41 090
5. Виктория Азаренко (Беларусь) – 39 235
6. Каролина Плишкова (Чехия) – 30 207
7. Саманта Стосур (Австралия) – 27 461
8. Элина Свитолина (Украина) – 26 164
9. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 26 056
10. Винус Уильямс (США) – 24 641