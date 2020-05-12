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ATP опубликовала забавные фото, на которых сменила теннисистам прически

Теннис
(1 голосов)

Монфису досталась прическа Зверева

ATP опубликовала забавные фото, на которых сменила теннисистам прически
Новина українською

На официальной странице ATP в "Инстаграме" была опубликована забавная подборка.

Так бы выглядели 10 теннисистов из ATP-тура, если бы поменялись друг с другом причёсками.

Стефанос Циципас "поменялся" образом с Ником Кирьосом, Александр Зверев — с Гаэлем Монфисом, Янник Синнер — с Фрэнсисом Тиафо, Денис Шаповалов — с Феликсом Оже-Альяссимом, а Стэн Вавринка — с Григором Димитровым.

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В статье: Инстаграм Стефанос Циципас Стэн Вавринка Гаэль Монфис
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