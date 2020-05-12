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ATP опубликовала забавные фото, на которых сменила теннисистам прически
Монфису досталась прическа Зверева
На официальной странице ATP в "Инстаграме" была опубликована забавная подборка.
Так бы выглядели 10 теннисистов из ATP-тура, если бы поменялись друг с другом причёсками.
Стефанос Циципас "поменялся" образом с Ником Кирьосом, Александр Зверев — с Гаэлем Монфисом, Янник Синнер — с Фрэнсисом Тиафо, Денис Шаповалов — с Феликсом Оже-Альяссимом, а Стэн Вавринка — с Григором Димитровым.
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