Кирьос и Уильямс поддержали 620-ю ракетку мира

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс, австралийский теннисист Ник Кирьос и другие поддержали 620-ю ракетку мира из Алжира Инес Иббу, которая обратилась к австрийцу Доминику Тиму.

Тим резко высказался об идее поддержать низкорейтинговых теннисистов финансово во время пандемии коронавируса. Иббу записала видеообращение к австрийцу, в котором рассказала о сложностях жизни низкорейтинговых теннисистов из африканских стран.

"Уважение", — написал Кирьос в комментариях к публикации. Позже Иббу поблагодарила австралийца в "сториз", на что он ответил: "Продолжай делать своё дело, я всегда готов тебе помочь".

Винус Уильямс также прокомментировала пост: "Моя героиня".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля.