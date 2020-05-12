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Кирьос и Уильямс поддержали 620-ю ракетку мира

Теннис
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Ранее она писала, как тяжело живется теннисистам из африканских стран

Кирьос и Уильямс поддержали 620-ю ракетку мира
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс, австралийский теннисист Ник Кирьос и другие поддержали 620-ю ракетку мира из Алжира Инес Иббу, которая обратилась к австрийцу Доминику Тиму.

Тим резко высказался об идее поддержать низкорейтинговых теннисистов финансово во время пандемии коронавируса. Иббу записала видеообращение к австрийцу, в котором рассказала о сложностях жизни низкорейтинговых теннисистов из африканских стран.

"Уважение", — написал Кирьос в комментариях к публикации. Позже Иббу поблагодарила австралийца в "сториз", на что он ответил: "Продолжай делать своё дело, я всегда готов тебе помочь".

Винус Уильямс также прокомментировала пост: "Моя героиня".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля.

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В статье: Винус Уильямс Ник Кирьос
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