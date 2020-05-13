"Тысячи меня": Ястремская представила свою первую песню. ВИДЕО

В сингле под названием «Тысячи меня» Даяна Ястремская поет о своих внутренних переживаниях.

"Многомерность или тысячи меня. Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты!

Когда-то мне казалось, что «петь» – это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой МЕНЯ! Мечтайте и верьте в свои силы! Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек", - написала теннисистка в Instagram.

Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства Даяна Ястремская перечислит в свой благотворительный фонд, который во время пандемии коронавируса оказывает помощь незащищенным слоям населения Одессы.