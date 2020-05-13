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Надаль: Меня беспокоит Открытый чемпионата Австралии — 2021

Теннис
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По мнению испанца сезон-2020 можно считать потерянным

Надаль: Меня беспокоит Открытый чемпионата Австралии — 2021
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не видит реальных предпосылок для полноценного возобновления теннисных соревнований в 2020 году.

"В настоящий момент меня больше беспокоит Открытый чемпионата Австралии — 2021, чем те турниры, которые могут пройти в 2020 году. Думаю, что текущий год для тенниса практически потерян. Надеюсь, что в следующем году я смогу начать играть в полную силу.

Да, сложно обманывать в этой ситуации — мы все теряем год карьеры. В 33-34 года это ещё более ценно, чем в 20, когда впереди у тебя ещё долгая карьера. Тем не менее я не вижу теннис в условиях пандемии — логистические проблемы создают слишком много препятствий для проведения турниров", — цитирует Надаля ESPN.

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В статье: Рафаэль Надаль
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