Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Германии 14 мая стартует выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series
В нем возьмут участие 12 человек
Завтра, 14 мая, в Германии стартует третий выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series.
На первом этапе 12 игроков-участников распределят на две подгруппы по шесть человек в каждой.
По итогам этого раунда игроков разводят на три группы по четыре человека, где разыграют места с 1-го по 4-е, с 5-го по 8-е и с 9-го по 12-е.
Ранее власти Германии ослабили карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Именно Tennis Point Exhibition Series стал первым турниром по теннису, проведённым во время пандемии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...