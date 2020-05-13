  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В Германии 14 мая стартует выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Германии 14 мая стартует выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series

Теннис
(1 голосов)

В нем возьмут участие 12 человек

В Германии 14 мая стартует выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series
Новина українською

Завтра, 14 мая, в Германии стартует третий выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series.

На первом этапе 12 игроков-участников распределят на две подгруппы по шесть человек в каждой.

По итогам этого раунда игроков разводят на три группы по четыре человека, где разыграют места с 1-го по 4-е, с 5-го по 8-е и с 9-го по 12-е.

Ранее власти Германии ослабили карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Именно Tennis Point Exhibition Series стал первым турниром по теннису, проведённым во время пандемии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...