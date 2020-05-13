  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. С.Уильямс - лучшая теннисистка за последние 10 лет, Свитолина вошла в топ-10
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С.Уильямс - лучшая теннисистка за последние 10 лет, Свитолина вошла в топ-10

Теннис
(2 голосов)

Стоит отметить, что в десятку лучших вошла и Элина Свитолина

С.Уильямс - лучшая теннисистка за последние 10 лет, Свитолина вошла в топ-10
Новина українською

Официальный сайт WTA опубликовал рейтинг теннисисток, которым удалось набрать наибольшее количество очков начиная с сезона-2010.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс. На втором месте расположилась представительница Чехии Петра Квитова. Замкнула лидирующую тройку румынка Симона Халеп.

В топ-10 также вошли Анжелика Кербер (Германия), Виктория Азаренко (Беларусь), Каролина Плишкова (Чехия), Саманта Стосур (Австралия), Элина Свитолина (Украина), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Винус Уильямс (США).

Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...