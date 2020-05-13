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С.Уильямс - лучшая теннисистка за последние 10 лет, Свитолина вошла в топ-10
Стоит отметить, что в десятку лучших вошла и Элина Свитолина
Официальный сайт WTA опубликовал рейтинг теннисисток, которым удалось набрать наибольшее количество очков начиная с сезона-2010.
Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс. На втором месте расположилась представительница Чехии Петра Квитова. Замкнула лидирующую тройку румынка Симона Халеп.
В топ-10 также вошли Анжелика Кербер (Германия), Виктория Азаренко (Беларусь), Каролина Плишкова (Чехия), Саманта Стосур (Австралия), Элина Свитолина (Украина), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Винус Уильямс (США).
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