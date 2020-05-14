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Стаховский выступит в благотворительном турнире

Теннис
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Соревнования пройдут в Венгрии.

Стаховский выступит в благотворительном турнире
Новина українською

Федерация тенниса Венгрии включила Сергея Стаховского в список участников Кубка Будапешта, который пройдет в столице страны с 22 по 24 мая.

Стаховский в Будапеште выступит в миксте с Анной Бондар. Пара украинца попала в синюю группу, где также находятся Мартон Фучович и Тимея Бабош.

Стаховский в последний раз выходил на корт 7 марта в Запорожье, когда в матче Кубка Дэвиса поучаствовал в волевой победе Украины над командой Китайского Тайбэя.

В актуальном рейтинге АТР 34-летний Сергей Стаховский занимает 167-е место.

Ранее Сергей Стаховский вспомнил самое обидное поражение в карьере.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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