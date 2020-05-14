Серена Уильямс: Чувствую, что моему организму была нужна эта пауза

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что готова к возвращению на корт. В марте сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Я с нетерпением жду возвращения на корт. Теннис — то, что я умею делать лучше всего. Я обожаю играть.

Чувствую, что моему организму была нужна эта пауза, хоть я и не хотела этого простоя. И теперь я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я более расслабленна, набрала хорошую форму. Теперь я могу вернуться на корт и играть", — сказала Серена во время прямого эфира в "Инстаграме" со своей сестрой Винус Уильямс.

Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.