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Джокович два года назад был готов уйти из тенниса
Первая ракетка мира всерьз задумывался о завершении карьеры.
Супруга Новака Джоковича Елена рассказала, как в 2018-м ее муж был в шаге от ухода из большого тенниса.
"Он проиграл в Майами в первом круге и сказал, что с него хватит. Я говорила, что он не может уйти. Мы плакали и убеждали его, что еще не время.
Думаю, 10 дней он считал, что больше никогда не будет играть.
В тот год у него была операция, он пытался побыстрее вернуться, но не добился результатов. После нескольких неудач он решил, что это конец".
Возвращение Новака Джоковича на элитный уровень произошло после победы на Уимблдоне. С тех пор серб выиграл еще четыре турнира Большого шлема и приблизился к Роджеру Федереру по количеству недель в статусе первой ракетки мира.