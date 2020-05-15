Джокович два года назад был готов уйти из тенниса

Супруга Новака Джоковича Елена рассказала, как в 2018-м ее муж был в шаге от ухода из большого тенниса.

"Он проиграл в Майами в первом круге и сказал, что с него хватит. Я говорила, что он не может уйти. Мы плакали и убеждали его, что еще не время.

Думаю, 10 дней он считал, что больше никогда не будет играть.

В тот год у него была операция, он пытался побыстрее вернуться, но не добился результатов. После нескольких неудач он решил, что это конец".

Возвращение Новака Джоковича на элитный уровень произошло после победы на Уимблдоне. С тех пор серб выиграл еще четыре турнира Большого шлема и приблизился к Роджеру Федереру по количеству недель в статусе первой ракетки мира.