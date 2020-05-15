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Аруму интересен благотворительный бой Тайсона с Фьюри

Теннис
(2 голосов)

Промоутер-ветеран высказался о камбэке «Железного Майка».

Аруму интересен благотворительный бой Тайсона с Фьюри
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Майк Тайсон в 53 года объявил о возобновлении карьеры. Предполагается, что легендарный боксер проведет несколько благотворительных боев.

"Я думаю, что его бой можно организовать по системе "плати и смотри". Хотел бы я вложить в это деньги? Ни за что. Миллионы людей безработные. Будут ли они готовы потратить 80 долларов, чтобы посмотреть, как дерется 50-летний мужчина? Я сомневаюсь.

Я бы поддержал идею выставочного боя Тайсона Фьюри против Тайсона, если деньги будут направлены на благотворительность, но я бы не стал финансировать это.

Бой Тайсона с настоящим соперником? Ни за что. Вы не можете вернуть молодость", - приводит слова Арума BoxingScene.

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В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри Боб Арум
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