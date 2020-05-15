Теннис
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Первый в карьере титул Ястремской на турнирах WTA. ВИДЕО
В день 20-летия украинки вспоминаем, как Даяна в октябре 2018 года в финале турнира в Гонконге разбила Ван Цян (6:2, 6:1).
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