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ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля

Теннис
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С таким заявлением выступил глава АТР

ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) продлила приостановку соревнований до 31 июля 2020 года из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Решение распространяется не только на соревнования АТР, но и на "челлендж"-тур и мужские соревнования ITF. Это автоматически означает, что турниры в Гамбурге, Бастаде, Ньюпорте, Лос-Кабосе, Гштааде, Умаге, Атланте и Китцбюэле не состоятся в ранее запланированные сроки.

"В связи с сохраняющейся неопределённостью, связанной с пандемией COVID-19, мы с сожалением объявляем о нашем решении продлить приостановку тура. Как и любители тенниса, игроки и организаторы турниров по всему миру, мы разделяем разочарование от того, что пандемия по-прежнему влияет на АТР-тур. Мы продолжаем оценивать все наши варианты, чтобы возобновить Тур, как только это будет безопасно, в том числе провести перенесённые турниры в другие сроки. Главным приоритетом для нас остаётся здоровье и благополучие теннисистов и зрителей", — приводит слова главы АТР Андреа Гауденци пресс-служба АТР.

Турниры, запланированные с 1 августа 2020 года, по-прежнему остаются в календаре, следующее обновление которого ожидается в середине июня.

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В статье: ATP
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